Nella borsa di lusso nascondeva oltre mezzo chilo di cocaina, per un valore di oltre 40mila euro: è quanto emerso durante un normale controllo della polizia locale di Cantù, questa mattina intorno alle 11, in via Lombardia, nei pressi del centro commerciale. Trovato in possesso di un’elevata dose di sostanza stupefacente, l’uomo è stato arrestato. Si tratta di un 33enne italiano residente nella bergamasca.

Durante un controllo di polizia stradale, la polizia locale canturina ha fermato un’auto di colore nero che viaggiava a velocità sostenuta. Alla guida un uomo senza cintura di sicurezza. Al momento del controllo, il 33enne è apparso in stato di agitazione e ciò ha indotto gli agenti a effettuare un controllo più approfondito dell’auto, dove hanno trovato una borsa di lusso contenente un panetto di droga. Gli agenti del comando di via Manzoni, in seguito alla perquisizione, hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente, dell’auto e del cellulare del 33enne. Dopo essere stato indentificato, il giovane è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata analizzata dalla stessa polizia locale di Cantù e si è scoperto essere cocaina, con un peso lordo del panetto pari a 540 grammi.