Alessandra Locatelli premiata a Venezia con il Leone d’Oro al merito. Il riconoscimento premia personalità di spicco che hanno contribuito in modo significativo alla società, all’arte, alla cultura, all’economia e alla scienza. Oggi la cerimonia Palazzo Storico della Regione Veneto, luogo simbolo della tradizione e del prestigio della città lagunare. Presente anche il ministro comasco per le Disabilità.

“Io sono l’ultima della lista a fare qualcosa di significativo, prima di me ci sono molte altre persone e soggetti, impegnati e appassionati, con la loro storia, tanta forza e infinita passione – ha detto Alessandra Locatelli alla consegna del riconoscimento – Si tratta di persone con disabilità, famiglie, volontari, operatori e soprattutto di una fitta rete di associazioni ed enti del Terzo Settore, senza i quali nulla sarebbe possibile. Questo premio non è per me, ma è per tutti loro”.