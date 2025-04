Paratie di Como, dopo 17 anni e 38 milioni di euro il cantiere volge finalmente al termine. Conclusi i lavori di superficie ma mancano ancora gli ultimi collaudi. A fare il punto della situazione è l’assessore agli Enti Locali di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

Il punto sui lavori

“La parte di nostra competenza – dice – è già terminata il 31 dicembre 2024. Nei mesi successivi sono stati realizzati alcuni lavori di finitura in superficie, conclusi con il mese di marzo. Al momento mancano – spiega – solo i collaudi della parte elettrica e meccanica per il funzionamento delle vasche, che saranno affrontati dopo l’attivazione dell’utenza elettrica. Nei prossimi giorni avrò un incontro con l’amministrazione comunale per la definizione della gestione degli impianti delle paratie e delle verifiche ordinarie rispetto allo stato di efficienza nel tempo”.

Intanto la passeggiata è ormai completamente percorribile. Pur ancora con alcune reti da cantiere e materiale accatastato.

A maggio il campione dei parapetti

“Lungo l’area del lungolago continuano le attività portate avanti dal Comune in relazione alla pista ciclabile, alla sistemazione delle fioriere, nonché il progetto di riqualificazione dei giardini – dice infine Sertori – Il prossimo mese di maggio, appena pronto il campione dei parapetti, comprese le verniciature, sarà portato sul posto per una valutazione da parte di Regione, Comune e Soprintendenza”. Si tratta del campione richiesto dalla soprintendenza, di fatto un tratto montato di 7/8 metri così da poterne valutare tutti gli aspetti compresa la colorazione.