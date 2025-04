Tra i 23 progetti ammessi a finanziamento dal Bando Dissesti 2024 di Regione Lombardia, figura un intervento in provincia di Como. Si tratta del progetto presentato dal comune di Garzeno, che riceverà un contributo di 378.259 euro per opere di sistemazione idrogeologica e difesa del territorio montano. L’annuncio arriva dall’assessore regionale Massimo Sertori, che ha comunicato l’approvazione della graduatoria relativa al bando lanciato lo scorso 30 settembre e chiuso il 15 novembre 2024. La misura, rivolta a comuni montani o parzialmente montani, province ed enti gestori di parchi e riserve, è finanziata attraverso il FOSMIT – Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane. L’obiettivo è contrastare i dissesti idrogeologici e migliorare la resilienza del territorio montano, anche in risposta ai sempre più frequenti eventi meteorologici estremi. Complessivamente, sono stati stanziati circa 7,7 milioni di euro a fondo perduto, destinati a 23 progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto in graduatoria tra i 267 presentati (di cui 249 ritenuti ammissibili).

“Questi interventi – ha dichiarato Sertori – sono fondamentali per la sicurezza dei territori montani e richiedono l’impegno congiunto di enti locali e Regione per essere portati a termine entro il 31 agosto 2026”. In questo contesto, il finanziamento ottenuto da Garzeno rappresenta un risultato importante per il territorio comasco, che conferma l’urgenza di continuare a investire nella tutela ambientale e nella prevenzione del rischio idrogeologico. Il progetto finanziato a Garzeno andrà ora incontro alla fase di presentazione della documentazione necessaria per l’accettazione del contributo, nei tempi previsti dal bando.

C’è ancora speranza per altri comuni comaschi: il consigliere regionale Gigliola Spelzini è intervenuta in merito all’approvazione della graduatoria, sottolineando come si stia già lavorando per reperire nuove risorse da destinare ai progetti ammessi ma non ancora finanziati, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari del bando.