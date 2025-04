Il Lario resta fuori dalla top venti della classifica dei comuni più ricchi d’Italia, guidata per il secondo anno consecutivo da Portofino, in provincia di Genova. La provincia di Como chiude però la graduatoria, con Cavargna, paese più povero d’Italia, almeno stando alle dichiarazioni dei redditi. Una situazione tutt’altro che insolita per il territorio, conseguenza della presenza di un numero elevato di frontalieri.

I dati e la mappa

Il ministero dell’Economia ha pubblicato i dati sui redditi dichiarati dagli italiani nel 2024 e relativi quindi al 2023. I dati sono stati elaborati dalla piattaforma Withub, che ha creato una mappa interattiva. Portofino guida la classifica con un reddito medio di 94.505 euro. Sul podio anche Lajatico, in provincia di Pisa e Basiglio, nel Milanese. Il capoluogo lombardo è all’ottavo posto con un reddito medio dichiarato dai residenti di 38.989 euro.

La provincia di Como

La provincia di Como non compare ai primi venti posti della classifica. Il capoluogo lariano registra un reddito medio di 28.331 euro. Meglio della città fa la perla del Lario, Bellagio, ormai tra le località più note a livello internazionale. I residenti hanno dichiarato in media 29.007 euro. Tra le città principali, Cantù ha un dato di 25.947 euro, Erba 26.723 e Olgiate Comasco 23.116.

I frontalieri

La presenza in provincia di Como di decine di migliaia di frontalieri, che dichiarano il reddito oltreconfine, ha un peso significativo sui dati relativi alla dichiarazione dei redditi. Una situazione che si ripete di anno in anno. Il 2024 non fa eccezione. Basti citare Cavargna, con un reddito medio che si ferma a 7.318 euro. Val Rezzo, per fare qualche altro esempio si ferma a 11.631, superata di pochissimo da San Bartolomeo Val Cavargna.

Il reddito complessivo dichiarato in Italia è di oltre 1.027 miliardi di euro, con una media di 24.830 euro. Il 78% dei contribuenti ha un reddito fino a 35mila euro.