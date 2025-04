Successo storico per il Como. Contro il Genoa allo stadio Sinigaglia la formazione lariana ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva, eguagliando il primato assoluto di affermazioni in serie A, che risale al 1952. All’epoca le “vittime” del Como furono Palermo, Bologna, Lazio e Atalanta. A questo giro i biancoblu hanno superato, nell’ordine, Monza, Torino, Lecce e Genoa. Mister Fabregas, oggi, ritrova un suo mentore: Patrick Vieira.

Como-Genoa, ai lariani basta un gol

Al Sinigaglia i rossoblu sono stati superati per 1-0. Decisiva la rete di Gabriel Strefezza al 59′, che si è ben inserito nell’area avversaria e ha sfruttato al meglio un assist di Patrick Cutrone.

Una gara che non ha offerto troppi spunti di cronaca, ma che alla fine ha premiato la concretezza dei padroni di casa, costretti peraltro a rinunciare agli infortunati Diao (stagione terminata) e Douvikas. Alla fine è stata grande festa, con i tifosi che hanno lungamente applaudito la loro squadra.

I tifosi del Como allo stadio Sinigaglia per la partita contro il Genoa

Un Como che al fischio finale con i suoi 42 punti sale all’undicesimo posto in classifica e ora attende i risultati delle altre partite. Nel prossimo turno impegno in trasferta per la formazione di mister Cesc Fabregas, che sabato 3 maggio alle 15 scende in campo a Parma. Poi, la settimana successiva, l’impegno casalingo contro il Cagliari. Seguiranno le sfide di Verona e il gran finale sul Lario con l’Inter.