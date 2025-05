Entra nel vivo la 24esima edizione di Agrinatura a Lariofiere a Erba, la fiera dedicata all’agricoltura, alla biodiversità e alla sostenibilità che si svolgerà fino a domenica 4 maggio, tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:00. Un evento che unisce tradizione, educazione e innovazione, con oltre 170 espositori da 16 regioni italiane e anche dall’estero. Su 12.000 metri quadri di superficie espositiva, il pubblico può scoprire circa 100 tipologie di produzioni agricole, visitare stalle temporanee con animali da cortile e da pascolo, partecipare a degustazioni e vivere l’agricoltura da vicino.

Grande spazio ai laboratori didattici per bambini e famiglie: nei padiglioni si potranno svolgere le più svariate attività, dalla cura dell’orto alla vita delle api, dall’allattamento dei vitelli alla pulizia dell’asinello. Presenti in fiera anche convegni e incontri dedicati alla tutela ambientale, alla biodiversità e all’agricoltura sostenibile, progetti promossi da Cia Lombardia, Confederazione Italiana Agricoltura, di nuovo protagonista della manifestazione fieristica di Lariofiere.

Protagonista anche il progetto “Il valore dell’agricoltura lariana”, sostenuto dalla camera di commercio di Como-Lecco per valorizzare le imprese agricole del territorio e creare una rete tra scuole, istituzioni e operatori locali. L’obiettivo è di sostenere il settore primario, rafforzare il legame con la terra e creare nuove opportunità turistiche e formative.

Agrinatura, le dichiarazioni del presidente di Lariofiere e le previsioni

Come sottolinea il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati: “Agrinatura intende porre l’accento sulle straordinarie potenzialità legate alla promozione territoriale e al turismo sostenibile, in un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente e la responsabilità ecologica devono necessariamente ispirare ogni modello di sviluppo”.

Le previsioni parlano di più di 35.000 visitatori attesi in fiera da tutta la Lombardia e dal Canton Ticino in questi giorni. Anche l’edizione precedente, infatti, era stata un successo, con 170 espositori e oltre 100 attività proposte. L’ingresso è di:

6 euro per il biglietto intero

3 euro per il ticket ridotto

gratuito per i minori di 14 anni

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito agrinatura.org.