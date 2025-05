Ultime ore di sole, da stasera sono previste precipitazioni e il maltempo si protrarrà fino a venerdì 9 maggio. Gli ultimi giorni sono stati un assaggio d’estate, con l’anticiclone subtropicale che ha interessato l’Italia. Oggi però, secondo gli esperti di 3Bmeteo, al Nord torneranno rovesci e temporali localmente di forte intensità. Sarà l’inizio di una nuova fase instabile, che accompagnerà buona parte della prossima settimana. Le temperature saranno in calo prima al Nord, poi anche al Centrosud. E’ prevista una perdita anche di 10 gradi sulle regioni settentrionali, dove i valori termici potranno portarsi al di sotto della media del periodo.

Nel Comasco oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. Sono previsti 22 millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21 gradi, la minima di 13 gradi.

La Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso allerta gialla – criticità ordinaria – per rischio idrogeologico su Lario e Prealpi occidentali dalle 14 di oggi alle 2 della notte.