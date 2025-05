Como-Cagliari, biglietti in vendita. Dal pomeriggio di ieri è stata attivata la vendita libera per la partita in programma sabato prossimo alle ore 15 allo stadio Sinigaglia. I lariani arrivano a questo match al decimo posto in classifica, reduci dalla quinta vittoria consecutiva, ottenuta a Parma; i sardi hanno 33 punti e non hanno ancora il conforto della matematica per quanto riguarda la salvezza.

Non sarà possibile per i residenti nella regione Sardegna acquistare tagliandi per i settori di casa. I biglietti possono essere acquistati online su https://tickets.comofootball.com/sel…/P5ypEur3ZIiYIZIfHOAh

La vendita del settore ospiti sarà attiva a partire da oggi alle ore 15 e fino alle ore 19 di venerdì 9 maggio. Per procedere all’acquisto sarà necessario possedere la fidelity card del Cagliari.