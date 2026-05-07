Francesca Bodie, nata a Como nel 1985, nuovo presidente del Venezia

E’ nata nel 1985 a Como da madre italiana e padre statunitense. Ma la sua formazione è stata soprattutto in America. Nella città che le ha dato i natali tornerà da avversaria della squadra biancoblù: Francesca Bodie è stata infatti nominata presidente del Venezia, la società lagunare appena promossa in serie A. Il club ha annunciato un ridisegno dei quadri societari che comprende la nuova nomina del massimo dirigente.



Bodie – spiega il sito del Venezia – è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo.

“Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società – ha detto Francesca Bodie – Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il club raggiunga e consolidi una posizione stabile in serie A. L’obiettivo è continuare a sviluppare una squadra che rispecchi la grandezza di questa città”.