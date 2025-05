È successo ancora. Il violento temporale della tarda mattinata ha riproposto i soliti problemi nella zona di piazza Cavour a Como. L’acqua fuoriuscita dai tombini ha invaso parte del Lungolago e l’allagamento temporaneo ha portato alla chiusura di una corsia di marcia.

Sul posto la polizia locale a dirigere il traffico e deviare i veicoli nelle corsie percorribili. Dopo le operazioni di pulizia e pompaggio, la situazione si è normalizzata nel primo pomeriggio. Alle 14.20 la polizia locale ha annunciato che la sede stradale era tornata totalmente transitabile in sicurezza e il lungolago era stato riaperto su tutte le corsie di marcia.

Preoccupa però la situazione per i prossimi giorni. Se è bastato un temporale ad allagare la corsia del Lungolago, lo stesso problema potrebbe riproporsi tra poche ore, visto che il maltempo, secondo le previsioni, potrebbe durare fino a venerdì.

Questa volta, come è accaduto in altre occasioni, l’acqua non è fuoriuscita dal lago, che presenta livelli nella norma. Secondo quanto riportato dal sito Laghi.net, le acque si trovano a un livello di 88 centimetri circa, con una soglia di esondazione fissata a 120 centimetri sopra lo zero idrometrico. L’acqua che ha invaso, oggi, Piazza Cavour, è fuoriuscita dai tombini.

“Attualmente le pompe a dimora nelle vasche, nonostante siano già installate, non sono funzionanti perché in fase di pre-collaudo. – spiega l’assessore regionale Massimo Sertori – Fino a quando non passeranno le fasi di verifica, non potranno essere utilizzate. Una volta terminate queste fasi, entro l’estate, l’opera passerà in gestione al Comune di Como. I lavori del lungolago sono pressoché terminati – prosegue Sertori – e, nei prossimi giorni, sarà pronto anche il campione del parapetto. Come Regione Lombardia, stiamo lavorando con il regolatore del lago di Como, per gestire questa fase transitoria, fino a quando le pompe non saranno nel pieno della propria efficienza”.

L’assessore Sertori ha annunciato infine un sopralluogo per visionare i parapetti nella mattinata di martedì 13 maggio.