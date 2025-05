Regione Lombardia, consiglio straordinario sui dazi americani: approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza con 45 voti a favore e 22 contrari. Si è tenuta questa mattina la seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata al tema “Azioni di Regione Lombardia conseguenti all’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione americana”. Approvato, in particolare, l’ordine del giorno presentato dai presidenti dei gruppi di maggioranza FdI, Lega, Lombardia Ideale e Forza Italia, nel quale si impegna la Giunta regionale a “sostenere il Governo nelle interlocuzioni già attivate con l’Unione europea a tutela dell’economia italiana e lombarda”.

“La risposta deve essere europea”. Così si legge nel documento della maggioranza. “La Commissione deve perseguire un accordo negoziato con gli Usa” per “promuovere un mercato transatlantico di riferimento per le imprese europee e statunitensi”, prosegue la maggioranza. Infine, si legge, la Regione deve “mantenere e consolidare il proprio ruolo di partner strategico per le imprese” e “dare continuità al monitoraggio dei negoziati”.

Consiglio regionale, approvata la mozione della maggioranza ma respinta la mozione dell’opposizione

Respinto, infine, l’ordine del giorno firmato da Pd, Italia Viva, Patto Civico, Alleanza Verdi e Sinistra e M5S, con cui l’opposizione chiedeva interventi a livello europeo, nazionale e regionale. In particolare, intendeva impegnare il presidente della Giunta a istituire “un comitato di crisi che coinvolga le forze rappresentate in Consiglio regionale” e “a non vivere questa crisi in modo solo difensivo” ma prevedendo nuove misure di politica industriale.