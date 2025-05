Tre comuni comaschi al voto tra meno di una settimana: domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota ad Asso, Binago e Cirimido. Due giorni di seggi per permettere un maggior afflusso di persone. Domenica urne aperte dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In totale, saranno 117 i comuni italiani chiamati alle urne nel penultimo fine settimana di maggio, di cui 31 con più di 15mila abitanti, per un totale di quasi 2 milioni di cittadini coinvolti.

Elezioni comunali in Lombardia e nel Comasco

In Lombardia le amministrative interesseranno 18 comuni, di cui soltanto quattro contano più di 15mila abitanti. In questo caso, l’8 e il 9 giugno sono previsti gli eventuali ballottaggi, oltre ai cinque referendum abrogativi in programma per quegli stessi giorni. Per tutti i 18 comuni chiamati alle urne non si tratta di una scadenza naturale del mandato. I lombardi che potranno votare il 25 e 26 maggio sfiorano i 188mila.

Il numero complessivo di comuni italiani chiamati alle urne domenica 25 e lunedì 26 maggio

In particolare, ad Asso saranno 2.915 gli elettori, a Binago 4.356 e 1.781 a Cirimido. Tutti e tre i comuni comaschi contano meno di 15mila abitanti. Il più popoloso è Binago, con poco più di 4.800 residenti, seguito da Asso che supera di poco i 3.500 abitanti e, infine, Cirimido con poco più di 2.100 cittadini.