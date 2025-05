La scuola e l’intera, piccola comunità di Cazzago Brabbia sono in lutto dopo l’incidente a Lomazzo, sulla Pedemontana, che ha coinvolto i bambini dell’istituto Pascoli ed è costato la vita a Domenica Russo, maestra di 43 anni. Le condizioni degli alunni che viaggiavano sul bus che ha tamponato un camion sono in miglioramento, anche se ci vorrà tempo per superare lo shock. Una piccola è ancora ricoverata in osservazione pediatrica al San Gerardo di Monza e sei compagni, oltre a una maestra, restano al Sant’Anna. Gli altri alunni, tutti tra i 6 e i 10 anni, sono stati dimessi. Resta in prognosi riservata all’ospedale di Varese invece il conducente del pullman.

Il ritratto

Maestra appassionata, conosciuta come “Nika”, Domenica Russo era originaria di Napoli e si era trasferita in provincia di Varese per insegnare. Aveva una figlia adolescente. Abitava con il compagno a Sesto Calende ed era tornata quest’anno alle elementari di Cazzago Brabbia, dove aveva già insegnato in passato, dopo quattro anni nel plesso di Ranzo. La sua classe era la prima elementare e stava tornando a casa con gli alunni dopo una giornata spensierata al Museo del Cavallo Giocattolo di Grandate quando si è verificato il tragico incidente.

La scuola

La scuola di Cazzago Brabbia oggi ha aperto, ma con pochissimi alunni presenti. Difficile tornare alla normalità dopo lo shock e con il dolore per la morte della maestra 43enne. Le bandiere in paese sono a mezz’asta e il sindaco Davide Bossi ha già fatto sapere che proclamerà il lutto cittadino. “Vola alto Nika. I tuoi bambini ti ricorderanno per il tuo grande cuore”, è uno dei messaggi postati sui social. “Quanti abbracci, sorrisi e perché no anche pianti – ricorda un’amica -. Ho condiviso gioie e dolori con te. Non riesco a crederci. Mi mancherai”.

Le istituzioni

Alla famiglia e alla scuola anche il cordoglio delle istituzioni, a partire dal ministero dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. “La tragedia avvenuta sull’autostrada Pedemontana provoca sgomento in tutti noi – ha scritto -. Esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia della docente morta nell’incidente e seguo con apprensione la situazione dei feriti”. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nativo del paese della scolaresca coinvolta ha detto: “Ho appreso con commozione e dolore dell’incidente che ha coinvolto la scolaresca del plesso Pascoli di Cazzago Brabbia, la mia scuola da bambino. Condoglianze alla famiglia della maestra deceduta, sono vicino a tutte le maestre e alle famiglie dei piccoli scolari”. “Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della Regione Lombardia per la tragica scomparsa dell’insegnante – ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana -. Alla famiglia, all’intera comunità scolastica e ai genitori dei bambini va il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza”.