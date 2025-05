Treni soppressi e ritardi: è quanto segnalato da molti pendolari comaschi e non solo, che questa mattina hanno cercato di muoversi in treno, chi per lavoro chi per studio. Indetto per oggi uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, dall’1 alle 23.59. Si tratta dello sciopero programmato per lo scorso 17 maggio, che è stato rimandato in seguito all’appello della Commissione di garanzia per non creare eccessivi disagi in occasione dell’insediamento di papa Leone XIV.

Mattinata di disagi per pendolari e viaggiatori

Una mattinata complessa, insomma, per molti studenti e lavoratori, che hanno dovuto fare i conti con più di qualche disagio. Mantenute le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma non è stato altrettanto facile spostarsi per chi si è mosso dopo le 9. Coinvolti in particolare i pendolari comaschi che si spostano lungo la linea Como – Saronno – Milano. Cancellati, infatti, i treni in partenza dalla stazione milanese di Cadorna alle 10.43, con arrivo a Como alle 11.44, e quello in partenza da Como Lago alle 12.16, con arrivo a Milano previsto per le 13.18.

I treni cancellati sulla linea Como-Saronno-Milano, come comunicato da Trenord sul suo sito

Sciopero dei treni, come arrivare all’aeroporto di Malpensa

L’agitazione è indetta dai sindacati USB Lavoro privato e SGB e potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. In particolare, spiega Trenord sul suo sito, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. I viaggiatori diretti a Malpensa, in caso di cancellazioni del servizio aeroportuale, possono utilizzare bus sostitutivi senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito www.trenord.it o seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’app di Trenord.