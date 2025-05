Profilo Pliniano, il progetto nato dal dottor Alberto Vannelli è un’occasione per mettere in luce i meriti e l’importanza di chi si pone ogni giorno al servizio degli altri. Partendo dal valore dell’eredità di Plinio il Vecchio, nasce – su idea del professor Vannelli – un’iniziativa culturale per ricordare l’importante lascito di Plinio, con un riconoscimento da conferire a chi esprime a livello italiano la straordinaria attualità del messaggio pliniano. Un connubio umanesimo e scienza ha dato vita, quindi, a un progetto di grande valore culturale ed educativo. Presenti per l’occasione il procuratore Nicola Gratteri, il virologo Fabrizio Pregliasco e lo chef Filippo La Mantia.

Dopo il successo dell’edizione 2025, il Profilo Pliniano volge già lo sguardo al futuro e non manca un’attenzione particolare a ciò che più sta a cuore al dottor Vannelli, che da giugno prende servizio al Sant’Anna, cioè l’importanza della prevenzione e la lotta alle fake news, che – soprattutto quando si parla di scienza – oggi più che mai dilagano e creano non pochi rischi.