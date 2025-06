Gli ospedali ricorrono ancora ai gettonisti. A Como solo nel 2024 spesi quasi 5 milioni di euro. A dirlo è il consigliere regionale del Partito democratico, Angelo Orsenigo. È quanto emerso dalla risposta a un accesso agli atti presentata dal Pd in Regione, per fare luce – fa sapere il consigliere dem – sul fenomeno dei medici e dei professionisti sanitari a gettone.

Nel dicembre 2023, ricorda Orsenigo, “la Regione – con una delibera – aveva messo al bando le cooperative di gettonisti e stabilito di non firmare più alcun contratto”. Al 1° gennaio 2025, secondo i dati riportati dal Partito democratico in Regione, “19 presidi ricorrevano ancora ai camici bianchi a chiamata”.

Gettonisti negli ospedali lombardi, i numeri e le critiche del Pd

Soltanto nei primi tre mesi del 2025, fa sapere il consigliere regionale in una nota, in Lombardia sono stati spesi oltre 10 milioni di euro, mentre nel 2024 la cifra aveva addirittura sfiorato i 71 milioni.

Nella sola provincia di Como, all’Asst Lariana, le ore coperte da gettonisti nel 2024 sono state 225.588 e il costo complessivo è stato di quasi 5 milioni di euro. Se si guarda invece al primo trimestre 2025, sempre stando ai dati diffusi dal Pd, le ore utilizzate sono state più di 47mila, per una spesa di oltre un milione di euro.

Il commento del consigliere regionale Angelo Orsenigo

“Seppur diminuiti – commenta il consigliere regionale Angelo Orsenigo – i contratti di appalto con cooperative per il personale sanitario non sono pari a zero, come più volte auspicato dall’assessore Bertolaso”.

“L’iter sta andando a rilento – conclude – con grave danno per il sistema sanitario lombardo che vede ancora una volta lievitare i costi e non migliorare il servizio”.