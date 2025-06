L’ordinanza anti caos in vigore sulla Statale Regina mantiene la sua completa efficacia fino alla sentenza di merito. Nessuna sospensiva dunque per il momento il provvedimento, attivo da metà marzo, resta in vigore.

Il ricorso era stato depositato al Tar della Lombardia a inizio maggio dall’associazione di categoria “Sistema Trasporti”. I trasportatori avevano annunciato subito la volontà di impugnare l’ordinanza, che è diventata permanente e dovrebbe restare in vigore fino alla metà di novembre.

Il presidente Francesco Artusa aveva parlato di provvedimento incostituzionale.

Le limitazioni ai mezzi pesanti e ai bus turistici sono volte a limitare i disagi sulla trafficata arteria del lago.

Artusa (Sistema Trasporti)

“Al momento possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Il Tar ha riconosciuto la fondatezza dei nostri argomenti fissando il merito in tempi brevi. Peraltro se ne discuterà a dicembre che potrebbe essere il momento giusto per una valutazione obiettiva e che rimanga su questioni di diritto”. Ha commentato Francesco Artusa.

“Di certo non trovano riscontro, almeno per ora, le tesi di Anas che in pratica sosteneva la totale discrezionalità e insindacabilità delle sue azioni.

Insisteremo – aggiunge – per la nomina di un consulente tecnico da parte del tribunale dato che siamo convinti che l’ordinanza non abbia alcun fondamento tecnico/scientifico. Per il resto, che sia inutile, lo sanno tutti quelli che passano da una statale costantemente bloccata. Credo che siamo l’ultima speranza per migliorare la vita dei turisti e dei residenti. Se vinceremo, bisognerà cercare altre soluzioni, se perderemo, bisognerà attendere la fine dei cantieri, anche per un decennio o due”.