Il Tar ha sospeso la chiusura del Magnolia di via Passeri, voluta dal Comune di Como, e ora – per quanto riguarda l’iscrizione agli asili nido comunali – è tutto da rifare. La decisione arrivata del tribunale amministrativo della Lombardia ribalta le carte in tavola. Entro il 14 giugno scorso era prevista la pubblicazione delle graduatorie di ammissione. La decisione del Tar, come si legge nella determina del Comune, “fa decadere tutta la programmazione dei posti negli asili nido già predisposta per l’anno 2025-2026”.

A esprimere preoccupazione è il consigliere comunale del Partito democratico Stefano Legnani. “È una corsa a ostacoli quella per le iscrizioni al nido Magnolia”, commenta Legnani. “In consiglio comunale ho chiesto di anticipare il più possibile i tempi previsti per la formazione delle graduatorie per non creare difficoltà alle famiglie che devono potersi organizzare per tempo”.

Iscrizioni ai nidi di Como, le preoccupazioni del consigliere comunale Stefano Legnani

“Il sindaco – prosegue il consigliere comunale dem – ha assicurato che si sta facendo di tutto per ottemperare all’ordinanza”. Eppure, ha aggiunto, “ci sono voluti ben venti giorni dall’ordinanza del Tar per inviare una mail in cui si comunica l’inevitabile riapertura delle iscrizioni e che ce ne vorranno altri venti, dal termine di presentazione della richiesta, per stilare le graduatorie”, ricorda ancora Stefano Legnani.

Tutto questo, ha sottolineato, “mette in gravi difficoltà le famiglie poiché si dovranno rifare le graduatorie di tutti i nidi”. È l’effetto delle nuove iscrizioni al Magnolia da parte chi aveva iscritto i figli in altri nidi della città, in attesa della sentenza del Tar.

“Con un intervento più tempestivo da parte del Comune di Como – conclude il consigliere del Pd – si sarebbero potute fare le graduatorie aggiornate entro pochi giorni dalla scadenza del termine originariamente previsto. Così non è stato e tutte le famiglie sono ancora in attesa di sapere se i loro figli saranno accolti nei nidi comunali o se invece dovranno arrangiarsi in altro modo”.

In particolare, lo ricordiamo, i giudici hanno garantito che la struttura di via Passeri resterà aperta anche per il prossimo anno scolastico. E così Palazzo Cernezzi ha disposto la riapertura delle iscrizioni per l’anno 2025-2026 e rinviato la data di pubblicazione delle graduatorie di ammissione. Le famiglie interessate dovranno comunicare entro il 24 giugno la loro eventuale volontà di iscrizione al nido Magnolia. Le nuove graduatorie saranno poi pubblicate tra il 10 e il 14 luglio.