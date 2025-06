Regione Lombardia investe ancora una volta sulle nuove generazioni e lo fa sostenendo chi sceglie di costruirsi un futuro in agricoltura. Sono 131 i giovani under 40 agricoltori che riceveranno un contributo per avviare la propria impresa grazie all’ultima finestra del primo bando regionale dedicato all’insediamento giovanile. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. Si tratta risorse complessive superiori ai 5,7 milioni di euro.

“Scommettere sull’agricoltura oggi non è una scelta scontata: servono passione, competenze e tanta determinazione. Proprio per questo Regione Lombardia ha il dovere di sostenere chi, soprattutto tra i giovani, decide di investire in un’attività che è presidio di identità, paesaggio e comunità”. A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Anna Dotti. Come detto, lo stanziamento di 5,7 milioni di euro è destinato a 131 nuove imprese agricole under 40. Di queste, 5 realtà sono comasche, per un totale di 250.000 euro.

Agricoltura, da Regione Lombardia nuove risorse per i giovani: il commento del consigliere regionale Anna Dotti

“Ringrazio l’assessore all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Alessandro Beduschi per la visione concreta e lungimirante di questa misura“, ha commentato ancora il consigliere regionale. “È importante – ha aggiunto – che anche il nostro territorio comasco, dove la tenacia degli agricoltori si misura ogni giorno con le sfide della geografia e dell’economia, sia stato valorizzato all’interno di un piano che guarda al ricambio generazionale come investimento strategico per tutta la Lombardia”.

Il contributo previsto per ciascuna nuova azienda è di 40.000 euro, che diventano 50.000 euro per quelle insediate nelle aree interne e montane, spesso più fragili ma ricche di potenziale agricolo, ambientale e sociale. “La nuova agricoltura – conclude Dotti – non è più solo fatica e tradizione, ma innovazione, biodiversità, sostenibilità, impatto positivo. I giovani lo sanno bene. E Regione Lombardia, con questo intervento, dimostra di saperlo sostenere con intelligenza e tempestività”.