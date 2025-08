La festa nazionale che si celebra oggi in Svizzera porterà le consuete conseguenze al traffico sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso a causa della chiusura per l’intera giornata della dogana commerciale di Brogeda.

In vista della ripresa del traffico commerciale dopo il weekend e per evitare il più possibile code tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero è stato definito per lunedì 4 agosto dalla società Autostrade, in accordo con il Compartimento Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire alle auto di passare prioritariamente grazie a una deviazione di carreggiata.

Questo permetterà di modulare il transito dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate verso la dogana.

Contestualmente, saranno chiusi dalle 4 alle 14 di lunedì e, comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione, gli svincoli di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso, e di Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

Sarà inoltre chiuso, per chi proviene da Lainate, il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Como.

Intanto, proprio in queste ore entra nel vivo l’esodo estivo, con code da e verso la Svizzera. La mattinata più critica sarà quella di domani, sabato 2 agosto, quando è previsto sulle strade il bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato.