Dopo Ravenna, tappa ad Assisi e Gubbio: continua, tra entusiasmo, fede e momenti di riflessione, il pellegrinaggio dei ragazzi della Diocesi di Como in viaggio per il Giubileo dei giovani.

Giubileo dei giovani, i ragazzi della Diocesi di Como in viaggio verso Roma: tutti gli appuntamenti

Mercoledì il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, ha incontrato ad Assisi i 200 giovani della Diocesi in viaggio per il Giubileo e ha celebrato la Santa Messa, mandando ai ragazzi un messaggio speciale.

Giovedì, invece, tappa a Gubbio, dove la messa è stata concelebrata dal vescovo di Como e dal vescovo di Gubbio-Città di Castello. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, i giovani sono arrivati a Roma dove si stanno aggiungendo altri gruppi diocesani, per un totale di quasi 300 partecipanti.

I ragazzi della Diocesi di Como insieme al cardinale Oscar Cantoni a Gubbio

durante il viaggio verso Roma in occasione del Giubileo dei Giovani

Sempre ieri è stata celebrata la festa degli italiani, che si è rivelata una vera e propria professione di fede. A guidare il momento di preghiera il cardinale Matteo Zuppi. Molte le testimonianze che si sono susseguite in questa occasione di incontro e condivisione, in grado di emozionare e toccare il cuore dei più giovani, commossi di fronte ad alcuni vissuti così profondi.

Spazio oggi alla giornata penitenziale, con la Santa Messa e il sacramento della Confessione. Per l’occasione, oltre 1000 sacerdoti provenienti da tutto il mondo, tra cui il cardinale Cantoni, si sono riuniti al Circo Massimo per confessare i giovani protagonisti del Giubileo. Appuntamento, infine, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, per un momento di preghiera con tutti i vescovi e i ragazzi di tutte le diocesi lombarde.