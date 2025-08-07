Il grande giorno è arrivato. Inizia oggi l’evento più glamour dell’estate sul lago di Como e durerà fino a domenica 10 agosto.

A fare gli onori di casa è George Clooney promotore dell’iniziativa in grado di unire mondanità ma anche impegno sociale. Senza tralasciare le bellezze del Lario. L’attore hollywoodiano apre Villa Oleandra a 16 ospiti che hanno versato una cifra vicina ai 200.000 euro a testa, per donarli alla Clooney Foundation for Justice, l’ente benefico creato da Clooney e dalla moglie Amal per partecipare a un soggiorno organizzato nei minimi dettagli da Satopi Travel.

I 16 ospiti pernotteranno nella lussuosa cornice di Villa Passalacqua a Moltrasio, eletto miglior hotel del mondo nel 2023. Nulla trapela per ragione di privacy sui nomi dei benefattori ma stando alle indiscrezioni arriverebbero da Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Dall’aeroporto di Malpensa un transfer auto privato li porterà al Passalacqua. Sicurezza rafforzata e itinerari blindati per evitare intrusioni in un programma che prevede la scoperta del lago di Como con tour in barca e tappe alla Villa del Balbianello e a Villa Pliniana. Ma non solo. Gli ospiti vip scopriranno anche l’arte comasca attraverso laboratori di artigianato e percorsi storici guidati. Poi momenti dedicati a corpo e mente con sessioni di yoga e benessere al tramonto direttamente dalle terrazze del loro hotel. E naturalmente ci saranno le esperienze da condividere nella dimora dei Clooney, con brindisi privato, conversazioni informali in giardino fino al momento più atteso: la cena di gala sotto le stelle con piatti gourmet preparati da chef stellati.

Infine, ultimo ma non ultimo, i racconti di George e Amal sull’impegno della loro associazione benefica che opera in tutto il mondo per sensibilizzare i loro benefattori sui temi dei diritti umani e dei contesti difficili in cui opera la Clooney Foundation for Justice.