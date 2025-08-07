Cinque nuove nomine ai vertici delle strutture sanitarie dell’Asst Lariana. Quattro dei nuovi direttori erano già in servizio e sono:

Teresa Parillo direttrice della struttura complessa Dipendenze

Claudio Sorino direttore della struttura complessa di Riabilitazione specialistica cardiorespiratoria

Elena Amina Scola direttrice della struttura semplice Direzione Medica di presidio Cantù-Mariano Comense-Menaggio

Rosanna Catella direttrice della struttura igienico sanitaria territoriale.

L’unico nuovo ingresso è la dottoressa Alessia Lanari, neurologa, attualmente direttrice della struttura complessa di Neurologia Territoriale all’ospedale di Sanremo e del Dipartimento di Attività Territoriale dell’ASL 1 della Liguria. Il suo incarico in Lariana inizierà in autunno.