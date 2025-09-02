Venerdì si scaldano i motori del Gran Premio di Monza, arrivato all’edizione n.96 che si preannuncia già da record. Venduto il 20% in più dei biglietti rispetto allo scorso anno, il tempio della velocità è un appuntamento amatissimo dagli appassionati di motori e dai piloti stessi. Un fiore all’occhiello che con il suo richiamo internazionale porta il nome di Monza e della Lombardia sulla bocca di tutto il mondo. Attesi 370 mila tifosi per il sogno Ferrari, se non qui dove e per l’esordio di Kimi Antonelli in un luogo sacro come Monza.