

Dal 1° settembre 2025 Raffaele Morrone è il nuovo direttore sanitario dell’Ospedale di Erba.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina preventiva in Campania, dopo un primo percorso nella sua regione, Morrone nel 2011 si è trasferito in Lombardia. E’ stato direttore medico di presidio all’Istituto Clinico Quarenghi e, successivamente, al Policlinico San Pietro, entrambi in provincia di Bergamo. Nel 2018 si è spostato in Alto Adige come vicedirettore medico dell’Ospedale di Bressanone, per poi tornare in Lombardia a fine 2020, dove ha guidato per oltre tre anni l’area sanitaria di Humanitas Castelli. Di recente ha lavorato anche per l’Ats Bergamo.

«Sono consapevole di quanto l’Ospedale di Erba rappresenti una realtà sanitaria imprescindibilmente legata a questo territorio. Le sfide che ci attendono costituiscono per me una forte motivazione a impegnarmi con la massima dedizione per garantire un costante miglioramento della qualità dell’assistenza offerta ai cittadini», ha dichiarato Raffaele Morrone.