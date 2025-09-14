Cantù batte Bergamo e conquista la finale della Lombardia Cup. Questa sera alle 20.45 al PalaDesio sfiderà Cremona. Decisivo per la vittoria finale l’ultimo quarto, nel quale i brianzoli sono riusciti ad allungare, chiudendo 102-92.

Sfida combattuta ed equilibrata dall’inizio. Il primo quarto si chiude 22-23, con Cantù sotto di un solo punto. I brianzoli provano a ribaltare la situazione, ma la partita resta aperta. Nel finale i biancoblù riescono a passare in vantaggio sul 53-51.

Bergamo prova immediatamente a reagire grazie, l’Acqua San Bernardo non si fa sorprendere e a dieci minuti dal termine la squadra di coach Brienza è in vantaggio 81-77. Nell’ultima frazione Cantù allunga fino al 102-92 conclusivo che vale la finale della Lombardia Cup.

“Il risultato ci va chiaramente bene così, perché oggi eravamo un

po’ sulle gambe – ha commentato al termine Nicola Brienza – Il motivo è che, come normale che sia, i carichi di lavoro in questa fase si sentono molto. Mi porto comunque a casa quelle 3-4 difese decisive nell’ultimo quarto, quando era il momento di chiudere la gara. Ovviamente la cosa più importante è aver evitato infortuni. Ora recuperiamo le energie perla finale”.