Ultimo giorno d’estate e non lo dice solo il calendario. Dopo un weekend di caldo e sole da domani lo scenario climatico cambierà drasticamente. Temporali forti e temperature in discesa. E’ stata emessa un’allerta della protezione civile regionale. Di seguito la nota:

“Per la giornata di domani 22 settembre si prevedono precipitazioni fin dalla notte e per gran parte della giornata a carattere di rovescio e temporale. Nella notte insistenti sui settori occidentali e in mattinata in rapida estensione da Ovest a Est ai restanti settori. Nel pomeriggio saranno maggiormente interessati i settori orientali. Precipitazioni sparse in serata, più probabili a ridosso dei rilievi alpini, in particolare rilievi nord-occidentali, con tendenza ad un temporaneo irregolare esaurimento sulla Pianura e Appennino. Durante l’evento i quantitativi maggiori sono attesi sui settori centro-occidentali di Alpi, di Prealpi e di alta Pianura. Venti in Pianura deboli o moderati dai quadranti orientali, con raffiche che possono raggiungere i 35-60 km/h; in montagna moderati o forti dai quadranti meridionali. In graduale attenuazione dal pomeriggio.”

Attenzione alta sul Comasco dove si parla di livello di allerta arancione-moderato per rischio idrogeologico e gialla-ordinario per temporali e rischio idraulico.

Osservati speciali i comuni recentemente colpiti dai danni come Torno a Blevio. Ma di recente pure in città si sono registrati problemi seri e immobili evacuati. I detriti finiti nel lago ancora non sono stati rimossi del tutto.

Le previsioni

L’anomalo anticiclone subtropicale, responsabile di un weekend ancora dal sapore estivo, nel corso della nuova settimana lascerà spazio a una fresca circolazione depressionaria, responsabile di maltempo anche intenso al Centro-Nord, nonché di un deciso calo termico”. Spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

Alto il rischio di nubifragi su medio-alto Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, con accumuli localmente oltre i 50/80 mm.

“Il caldo anomalo di questi giorni, con temperature sopra le medie del periodo di oltre 10/12°C al Nord — precisa il meteorologo di 3bmeteo — ha ormai le ore contate: il maltempo sarà accompagnato da aria decisamente più fresca di origine nord-atlantica, che farà crollare le temperature a partire dalle regioni di Nord-Ovest, dove già a inizio settimana le massime scenderanno sui 22/24°C. Entro mercoledì il calo termico raggiungerà anche il Centro e il Nord-Est, con massime sotto i 25°C e localmente non oltre i 17/19°C al Nord-Ovest. Al Sud, dove a inizio settimana si potranno ancora toccare i 30-32°C, la diminuzione sarà più graduale: da martedì in Campania e poi da mercoledì/giovedì anche sulle restanti regioni. Entro il fine settimana le massime dovrebbero portarsi sotto i 25°C da Nord a Sud, con valori anche inferiori alle medie stagionali al Centro-Nord.”

LEGGI ANCHE Giornata di sciopero generale, domani possibili disagi per i treni