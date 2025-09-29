Si è svolta questa mattina in prefettura a Como una riunione sull’emergenza maltempo con il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini e i rappresentanti istituzionali del territorio. Il ministro ha parlato al suo arrivo sul Lungolago, dove ha partecipato all’inaugurazione di una nuova motonave della Navigazione. “Oggi a Roma porto la voce del Lago – ha detto Salvini – Interventi immediati per risarcire i cittadini e una cabina di regia gestita da Regione Lombardia per affiancare i comuni. Da tutti i sindaci è arrivata la richiesta di rivedere le norme ambientali che impediscono di curare i boschi”. Per quanto riguarda i danni sul territorio, “Si rischia di superare i 100 milioni di danni al pubblico e al privato nei comuni coinvolti, sia a monte che a valle, – ha detto Salvini – quindi bisogna intervenire urgentemente in prevenzione. Ho messo a disposizione dei sindaci anche i tecnici del mio Ministero per portare avanti della pratiche che da soli non riescono a portare avanti”.