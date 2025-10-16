Il tour istituzionale ‘Lombardia Protagonista. Qui Puoi’, promosso dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha fatto tappa a Como. Questa mattina a Villa Gallia l’incontro con aziende e stakeholder, con la finalità di rafforzare le filiere e gli ‘ecosistemi’ economici locali. Il tavolo è stato l’occasione per presentare le Zone di Innovazione e Sviluppo (ZIS), un modello sperimentale che vuole promuovere l’innovazione, i flussi di conoscenza tra università, centri di ricerca, aziende e mercati, nonché la competitività delle imprese e dei territori su scala globale.

Focus della tappa comasca il Distretto del tessile, che fa da traino a tante imprese artigiane, un settore che più di altri sta vivendo un momento di crisi.

La giornata in provincia di Como ha incluso alcune visite istituzionali nelle aziende, finalizzate a intensificare il dialogo con il mondo produttivo.