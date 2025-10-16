“No alla centralizzazione dei fondi di coesione europei”: il governatore della Lombardia Attilio Fontana, oggi a Como per la tappa istituzionale del tour “Lombardia protagonista. Qui puoi”, è tornato a cavalcare ancora una volta le posizioni federaliste della Lega, che da partito del Nord fondato da Umberto Bossi ha nel tempo smussato le sue posizioni, rimarcando la necessità di una gestione dei fondi da parte delle Regioni. Condizione imprescindibile in particolare per la Lombardia, il cui modello di sviluppo – secondo Fontana – dovrebbe essere esportato a tutto il resto del Paese.
La Lombardia sta dunque portando avanti una battaglia contro le politiche Ue, chiedendo un cambio di passo.
