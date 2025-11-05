Cantù resta sorvegliata speciale dopo i nuovi episodi di violenza che hanno coinvolto soprattutto giovani. Nella giornata di ieri, nuovi controlli straordinari della polizia per contrastare i fenomeni che più creano allarme sociale. La polizia di Stato, con il supporto anche del reparto prevenzione crimine Lombardia di Milano e la della polizia locale hanno effettuato cinque posti di blocco.

Sono state identificate 102 persone e controllati 53 veicoli, alcuni sanzionati per revisioni scadute e mancanza della carta di circolazione.

Le forze dell’ordine continueranno a garantire una presenza costante sul territorio.