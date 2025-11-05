Ripetizioni gratuite per studenti delle scuole superiori. Un servizio di supporto, promosso nell’ambito del progetto “Giovani in crescita”, presentato nella sede dell’associazione Lo Snodo a Erba in piazza Padania e che nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai giovani che incontrano difficoltà scolastiche, promuovendo il successo formativo e il benessere educativo in un contesto accogliente e inclusivo. Le attività si inseriscono nel più ampio impegno dell’associazione che da anni è attiva sul territorio erbese nella promozione di spazi di aggregazione, partecipazione e crescita per i ragazzi.

Il progetto “Giovani in crescita” de Lo Snodo è stato selezionato nell’ambito del bando “Interventi e attività a favore di preadolescenti e adolescenti” promosso da Fondazione Monte di Lombardia, che nel 2025 ha ricevuto 144 proposte e ne ha sostenute 27. Tra queste, appunto, anche la proposta de Lo Snodo, riconosciuta per la capacità di unire educazione, comunità e protagonismo giovanile.

Durante la presentazione sono stati illustrati obiettivi, modalità e prospettive del servizio, con gli interventi dei referenti del progetto e di alcuni giovani tutor che hanno raccontato in prima persona il loro percorso di formazione e le motivazioni che li hanno portati a mettersi al servizio dei coetanei. Gli incontri di ripetizione si terranno ogni venerdì dalle 15 alle 18, a partire dal 14 novembre, nella sede dell’associazione.

Il servizio sarà completamente gratuito e rivolto prioritariamente agli studenti che manifestano difficoltà scolastiche costanti in una o più materie. L’obiettivo è creare un ambiente di fiducia e confronto dove ciascuno possa recuperare non solo nozioni, ma anche autostima e metodo di studio.

«Siamo felici di offrire questo nuovo servizio gratuito. L’obiettivo principale de Lo Snodo è continuare a puntare ad essere un luogo in cui i giovani si aiutano a vicenda e imparino a credere nelle proprie capacità», ha dichiarato Simone Pelucchi, presidente dell’associazione.

Tutti gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni o segnalare la propria disponibilità come tutor scrivendo a ripetizioni@losnodo.eu.