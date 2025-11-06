Lavori in corso nel torrente Cosia a Como. Gli interventi di messa in sicurezza in capo a Regione Lombardia, che si sono resi necessari dopo la violenta ondata di maltempo dello scorso settembre che ha danneggiato il letto del torrente, sono iniziati lunedì e proseguiranno fino al 23 novembre.

Mezzi al lavoro, dunque, per ripulire l’alveo del Cosia dai detriti e dai rami accumulati dopo l’alluvione e per sistemarlo nei punti danneggiati.

Per consentire di eseguire gli interventi in sicurezza, il Comune di Como ha emesso un’ordinanza per il restringimento temporaneo della carreggiata di via Ambrosoli su una corsia di marcia delle due disponibili in prossimità del sottopasso. Inevitabili i disagi al traffico, soprattutto nelle ore di punta. L’ordinanza sarà sospesa nel caso in cui i lavori dovessero terminare in anticipo rispetto al cronoprogramma.