Cantù in campo domenica sera alle 20 a Desio contro Udine, posticipo che chiuderà la settima giornata di Serie A. I brianzoli sono reduci dalla sconfitta nella trasferta in Sardegna.

“Come tutte le partite di questo campionato sarà una sfida importante, un’importanza che cresce ulteriormente perché giocheremo in casa – ha detto coach Nicola Brienza – Arriviamo da un’altra occasione in cui abbiamo faticato ad approcciare la gara ed è un aspetto da migliorare già a partire da domani”.

“Siamo fiduciosi perché da parte di tutti c’è la volontà di lavorare su questa mancanza e di giocare quindi una partita decisamente più simile a quella contro Cremona che a quella di Sassari – ha aggiunto coach Brienza – Cantù e Udine sono due società e due squadre che si conoscono bene dalla sana rivalità sportiva delle ultime stagioni di A2, fortunatamente siamo riusciti a ottenere la promozione insieme nella scorsa annata e quest’anno lottiamo entrambe per salvarci e mantenere la categoria. Per questo motivo c’è la necessità di fare la migliore partita possibile ed essere competitivi su tutti i quaranta minuti”.