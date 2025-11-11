Novembre è il mese della prevenzione oncologica maschile. ATS Insubria e Europa Uomo lanciano una campagna volta a sensibilizzare sul tema del tumore alla prostata. Dal 2024 con “Sotto, la Vita – Superare il silenzio, scegliere la salute” la Regione Lombardia si impegna a promuovere le visite di controllo, disponendo un programma di screening gratuito aperto agli uomini di età compresa tra i 50 e i 55 anni.

“Con questa campagna vogliamo parlare direttamente agli uomini e al mondo che ruota intorno a loro, per superare silenzi, timori e la sottovalutazione di questo tema. La prevenzione è un atto di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità” dichiara Salvatore Gioia, il direttore generale di ATS Insubria.

Per accedere al percorso è necessario compilare il questionario presente nel Fascicolo Sanitario Elettronico, o recarsi nei punti di accesso abilitato. Il questionario ha una validità di 60 giorni dalla data di compilazione, entro i quali è possibile effettuare il test del PSA gratuitamente e senza prenotazione.