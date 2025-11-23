A dieci anni dalla morte, la diocesi di Como ricorda monsignor Felice Rainoldi in una veglia di preghiera in programma alle 21 del prossimo martedì 25 novembre, nella chiesa del seminario vescovile di via Baserga 81, a Como. Sarà presente il vescovo, cardinale Oscar Cantoni.

Il tema è “Apocalisse”, una veglia di preghiera pensata proprio da monsignor Rainoldi come invito alla consolazione e alla speranza. “Don Felice – ricordano dal seminario vescovile – fu maestro di cappella della nostra Cattedrale, fine liturgista e compositore, prete dal cuore commosso e appassionato da Cristo. La liturgia della Veglia sarà dinamica e partecipativa, pensata per coinvolgere ministri e lettori, coro ed assemblea”.

Nello spiegare l’intuizione per questa veglia sull’Apocalisse, don Felice lasciò un appunto di grande attualità ancora oggi: “La speranza di un avvenire di pace per noi stessi e per il mondo non è radicata esclusivamente sulle forze dell’uomo, ma sulla potenza del Dio che salva. Il mondo nuovo, che noi tanto desideriamo e per il quale siamo disposti a consumare le nostre energie, è realizzabile, nonostante le forze avverse, per la potenza di Cristo risorto. I germi di primavera del mondo nuovo si trovano in tutto il bene che esiste. Tocca a noi, ci ricorda il libro

dell’Apocalisse, guardarci intorno per scoprire gli inizi del bene che Dio sta attuando. Nella Chiesa e nell’umanità c’è nascosta una riserva all’infinito di generosità e di amore”.

“Tutti sono invitati a questo momento di preghiera nel ricordo di monsignor Rainoldi – dicono ancora dal seminario – con un pensiero particolare a giovani e adolescenti”.