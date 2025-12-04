Tragico incidente questa mattina poco prima delle 9 in Valtellina, dove un elicottero è precipitato nel territorio comunale di Lanzada, provocando la morte di uno degli uomini a bordo. La vittima è un operaio di 29 anni, Tommaso Diaz Ledesma, colombiano e residente a Valmadrera, in provincia di Lecco. Non sono gravi invece i tre uomini rimasti feriti nell’incidente, tra i quali il pilota, Maurizio Folini, 60enne di Chiuro, che avrebbe compiuto numerose operazioni di elisoccorso sull’Everest.

L’elicottero, che stava sorvolando l’area dove si era verificata una frana lo scorso 11 novembre e dove i tre operai avrebbero dovuto lavorare per la messa in sicurezza del versante, è precipitato per cause ancora da accertare. Sul posto è stato inviato l’elicottero Drago 166 del reparto volo dei Vigili del fuoco della Lombardia, con a bordo personale specializzato, mentre da terra è stata mobilitata una squadra Speleo Alpino Fluviale del Comando provinciale di Sondrio, oltre ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. Il corpo della vittima è stato individuato nel corso di una ricognizione aerea, a valle rispetto al punto di impatto dell’elicottero precipitato. Due aerosoccorritori sono stati verricellati sul posto, ma i sanitari hanno constatato subito il decesso dell’uomo.

Il pilota dell’elicottero precipitato è stato ricoverato con traumi minori all’ospedale di Sondrio, così come uno dei passeggeri di 54 anni, mentre è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il terzo passeggero di 27 anni con traumi agli arti superiori e inferiori. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Intanto, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta sull’incidente e in parallelo proseguono gli accertamenti della procura di Sondrio, che ha sequestrato il relitto dell’elicottero e l’area dell’impatto per chiarire l’esatta dinamica dello schianto.