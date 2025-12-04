Natale è alle porte e, in occasione del primo weekend di festività, Villa Carlotta conclude la stagione con eventi all’insegna dell’arte, della natura e della bellezza.

Tre giornate – il 6, 7 e 8 dicembre – per immergersi nell’atmosfera del palazzo, tra passeggiate nel giardino e visite alla collezione museale. Non mancheranno attività e laboratori per adulti e bambini, oltre che una proposta culinaria ispirata ai sapori del territorio. Inoltre, sarà ancora possibile visitare la mostra “Ritratto di famiglia. I Bisi, una dinastia di artisti nella Lombardia romantica tra Manzoni, Hayez e la principessa Belgiojoso”, realizzata con il contributo di Regione Lombardia.

Con i suoi appuntamenti d’inverno, Villa Carlotta chiude il 2025 e si prepara per un nuovo anno altrettanto ricco di esperienze.