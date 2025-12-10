Il campione olimpico Marcell Jacobs oggi in piazza Città di Lombardia a Milano, accolto dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall’assessore regionale a Turismo, Moda e Marketing territoriale, Debora Massari nell’ambito dell’evento “Sprint finale verso Milano Cortina 2026”, ha incontrato i giovani atleti lombardi dell’Academy che porta il suo nome, di altre associazioni del territorio e del liceo sportivo ‘Fermi’ di Milano.

L’evento è stato anche l’occasione per fare un punto sul momento che Jacobs sta vivendo a livello personale e professionale.