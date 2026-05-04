Tre turni alla fine del campionato, Como a -3 dalla zona Champions

Europa ipotecata e zona Champions nemmeno troppo lontana. L’ultimo turno di campionato è stato abbastanza favorevole al Como. I lariani hanno pareggiato 0-0 con il Napoli. Un punto dall’alto peso specifico, arrivato contro la seconda in classifica, se si considera che la Juventus ha pareggiato in casa con il Verona, già retrocesso, mentre il Milan è stato superato dal Sassuolo.



A tre giornate dalla fine il Como ha 62 punti, la Juve, quarta, è a quota 65, il Milan, terzo è a 67. Per la definizione completa della parte alta della graduatoria bisogna però attendere la partita della Roma, che questa sera alle 20.45 riceve la Fiorentina. Alla vigilia i giallorossi hanno 61 punti.

L’altra sfida da disputare è Cremonese-Lazio (ore 18.30 allo stadio Zini).

L’Atalanta, settima in classifica, è a -7 dai lariani.



Tornando al Como, un successo con i partenopei avrebbe clamorosamente rilanciato le azioni dei biancoblù per la Champions, visti i risultati delle avversarie, ma il 35esimo turno, per la squadra di Fabregas, va in archivio con la certezza che la formazione biancoblù lotterà fino all’ultimo minuto di questo torneo con il consueto atteggiamento.

Lariani che ora sono attesi dalla trasferta di Verona (allenato dal comasco Paolo Sammarco), dalla sfida interna con il Parma e dalla chiusura con il derby lombardo di Cremona.

I biancoblù sotto la curva al termine di Como-Napoli (foto Roberto Colombo)