Moraschini: “Una stagione altalenante, ci ha salvato il fattore campo”

“E’ stata una stagione altalenante, ma alla fine è arrivata la salvezza, il bilancio è quindi positivo”. Sono le parole di Riccardo Moraschini, capitano della Pallacanestro Cantù, in sede di bilancio di fine stagione. “Sapevamo che quella con Treviso sarebbe stata una partita emotivamente complicata. Ovviamente il risultato è negativo, ma l’obiettivo della salvezza è stato ottenuto e di questo dobbiamo essere felici. Ci siamo creati la possibilità di salvarci negli ultimi mesi, vincendo partite importanti e dobbiamo essere contenti di questo”.

“E’ stata una stagione lunghissima – ha aggiunto Moraschini – abbiamo lavorato mese dopo mese con tante difficoltà. Non è stato facile rialzare la testa dopo nove sconfitte consecutive, cosa che non mi era mai capitata. Siamo stati bravi a superare quella fase, approfittando degli scontri diretti disputati a Desio. Sicuramente quest’anno ci sono mancate le vittorie in trasferta, mentre in casa abbiamo fatto bene grazie all’energia che ci hanno sempre dato i tifosi. Il futuro? Bisogna fare meglio, ripartendo comunque dal fattore campo, che è stato determinante”.

