Il Teatro Sociale di Como si rinnova. Ambienti più moderni e nuove luci dalle prossime stagioni. La Regione Lombardia investe quasi 350 mila euro per opere di ristrutturazione.

Il bando regionale promosso dall’assessore Caruso

L’auditorium è stato scelto tra le 36 sale da spettacolo che riceveranno un sostegno economico, pari complessivamente a 5 milioni di euro, per interventi di adeguamento strutturale e tecnologico.

“Abbiamo voluto dare un sostegno concreto a quei luoghi che sono veri e propri presidi di arte, socialità e bellezza” dichiara Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura. “Il Teatro Sociale di Como ne è un esempio significativo – aggiunge – una realtà storica che continua a svolgere un ruolo centrale nella vita culturale della città e del territorio”.

La collaborazione tra AsLiCo e Società dei Palchettisti

“AsLiCo e la Società dei Palchettisti confermano ancora una volta la loro unità, dimostrando capacità progettuale e competitività nei bandi” afferma Dominique Meyer, presidente del Teatro Sociale e AsLiCo – Associazione Lirico Concertistica. Sentimento condiviso anche da Claudio Bocchietti, dirigente della Società dei Palchettisti, che commenta: “Un percorso continuo che ci permette di rendere il nostro teatro ogni giorno più bello, funzionale e pronto ad accogliere il pubblico di oggi e di domani”.

Una sovvenzione di circa 500 mila euro per la città di Como

Con il finanziamento ricevuto, di circa 347 mila euro, al Teatro Sociale saranno realizzati lavori di miglioramento e adeguamento degli spazi, tra cui il rifacimento dei bagni di platea e delle passatoie. Inoltre, verrà acquistato un nuovo impianto della cabina elettrica in palcoscenico, oltre che un innovativo parco luci a LED.

Selezionato nel bando anche il Cinema Astra, a cui spettano i restanti 140 mila, che dalla sua riapertura si è continuamente dimostrato un punto di riferimento per la comunità del quartiere.

Per le sale comasche, dunque, sono stati stanziati in totale quasi 500mila euro.