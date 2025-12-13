Lavori alla stazione di Como Borghi: da domani apre il sottopasso ciclopedonale. L’opera per l’accesso da via Carloni è ormai completata, mentre proseguono gli altri interventi.

Stazione di Como Borghi, apre il nuovo sottopasso ciclopedonale

Il nuovo sottopasso ciclopedonale, che è uno dei lavori di riqualificazione avviati a ottobre 2024 e finanziati da Regione Lombardia, consente l’attraversamento della ferrovia anche quando il passaggio a livello è abbassato e permette l’accesso allo scalo anche da via Carloni. E contemporaneamente all’apertura del sottopasso, sarà attivato anche il secondo binario, inagibile da mesi perché interessato dai lavori di riqualificazione.

Nei prossimi mesi continueranno le attività di finitura dello stesso sottopasso e verranno effettuati il montaggio delle coperture delle rampe e delle scale, oltre al completamento di parapetti, recinzioni e di altri impianti, come l’illuminazione della banchina, la diffusione sonora e il sistema di videosorveglianza. Da cronoprogramma, i lavori dovrebbero finire ad aprile 2026.

Sottopasso di Como Borghi, le parole del presidente di Ferrovienord

“La conclusione di questa importante fase dei lavori di riqualificazione della stazione di Como Borghi risolve in modo definitivo una situazione problematica”. A dirlo è il presidente di Ferrovienord, Pier Antonio Rossetti, che sottolinea: “I lavori permetteranno una migliore fruibilità per tutti gli utenti, favorendo anche la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria”.