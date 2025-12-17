Primaria Corridoni e infanzia Salita Cappuccini, per genitori e bambini il regalo di Natale è arrivato in anticipo, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Il Tar ha valutato il ricorso presentato dalle famiglie e ha fissato l’udienza di merito con cui si deciderà definitivamente il futuro delle due scuole comasche. Appuntamento al prossimo 28 aprile.

Nessuna sospensiva, quindi, che avrebbe bloccato – di fatto – la delibera comunale, ma almeno è stata fissata una data certa per entrare nel merito della discussione. Per il momento, come detto, non c’è ancora niente di definitivo e il destino delle due scuole resta in bilico. Ma si tratta – commentano i genitori – di un “ottimo risultato”. “La ragione per cui è stata fissata una data così a breve – sottolineano – è perché il ricorso è stato considerato meritevole e valutato favorevolmente. Avanti tutta”.

Genitori e docenti, come spiega il presidente del consiglio d’istituto Como Lora-Lipomo, Andrea Ballerini, sono soddisfatti per la prima decisione del tribunale amministrativo della Lombardia. “Il riscorso deve ancora essere discusso, ma siamo contenti che il Tar abbia ascoltato le esigenze delle famiglie, evitando di scartare a priori il ricorso che abbiamo presentato”, sottolinea. Spazio, ora, alle iscrizioni, che – assicura ancora Ballerini – “sono aperte”. Dopo l’open day della Corridoni lo scorso 22 novembre, quello dell’infanzia di Salita Cappuccini è in programma il prossimo 7 gennaio, al termine delle vacanze natalizie. “È possibile iscrivere i bambini nelle nostre scuole – spiega il presidente del consiglio d’istituto Como Lora Lipomo – e anzi invitiamo i genitori a procedere con le iscrizioni”. Il codice meccanografico – cioè quello che identifica in modo univoco ogni scuola riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione – esiste e per questo, ricordo Ballerini, le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 sono ancora valide. Resta da capire quale sarà la decisione finale dei giudici.

Famiglie e insegnanti si sono sempre mostrati fiduciosi sul futuro delle due scuole. Dopo le decisioni del Tar sul nido Magnolia, l’infanzia Carluccio di via Volta e la primaria Sauro di via Perti, i genitori sperano che i giudici accolgano il loro ricorso e mantengano aperti anche gli istituti di via Sinigaglia e via Salita Cappuccini.