Il dolore delle famiglie, l’abbraccio delle istituzioni. Mentre il Ticino piange Sofia Prosperi, 15enne italo-svizzera, studentessa comasca, sono rientrate in Italia le salme di cinque giovani morti nella tragedia di Crans-Montana. I feretri sono arrivati all’aeroporto di Milano-Linate a bordo di un C-130 dell’Aeronautica Militare decollato in mattinata dall’aeroporto svizzero di Sion.

Ad accogliere le salme, assieme al presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini, il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa. E poi ancora i governatori di Emilia-Romagna Michele De Pascale e Liguria Marco Bucci, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il sindaco e il vicesindaco del capoluogo, rispettivamente Giuseppe Sala e Anna Scavuzzo.

Sono rientrati i feretri di Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi di Milano, Giovanni Tamburi di Bologna, Emanuele Galeppini di Genova e Riccardo Minghetti di Roma, per il quale è stato successivamente disposto il trasferimento a Roma Ciampino.

Le operazioni di rientro sono state coordinate dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile, in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e le Regioni interessate. Regione Lombardia ha garantito supporto logistico attraverso mezzi e volontari di Protezione Civile per il trasferimento delle salme e l’assistenza ai familiari.

Sul fronte dei feriti, attivata fin da subito da Regione, l’assistenza sanitaria in collaborazione con l’Ospedale Niguarda di Milano. Restano invece gravi e non trasportabili altri due giovani italiani, ancora ricoverati nelle strutture sanitarie elvetiche.

Fontana: “Dobbiamo stringerci alle famiglie di fronte a questa tragedia inaccettabile”

“È stato un momento straziante – ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana –. Ho parlato con i genitori, che hanno dimostrato grande forza ma sono distrutti dal dolore. Ora dobbiamo stringerci intorno a loro, essere vicini e aiutarli ad affrontare questa tragedia che appare ancora incredibile e inaccettabile”. Il presidente ha poi sottolineato l’impegno della Regione sul fronte sanitario: “con l’Ospedale Niguarda – ha aggiunto – stiamo garantendo la massima assistenza ai ragazzi feriti per salvaguardare la loro vita. Siamo a disposizione per qualsiasi intervento medico necessario e per offrire vicinanza e sostegno alle famiglie in questo momento terribile”.

“Abbiamo attivato immediatamente il sistema di Protezione Civile – ha concluso l’assessore La Russa – mettendo a disposizione mezzi e personale. Sono stati inviati volontari psicologi della Colonna mobile di Protezione Civile lombarda per offrire supporto ai familiari in un momento così difficile. La nostra vicinanza alle famiglie colpite da questa immane tragedia non è solo istituzionale, ma profondamente umana”.

«Il Senato si stringe con affetto e commozione alle famiglie, il loro dolore unisce l’Italia in un unico sentimento di sincero cordoglio e profonda vicinanza». Così il presidente Ignazio La Russa, postando alcune immagini dell’arrivo delle salme delle giovani vittime all’aeroporto di Milano Linate.