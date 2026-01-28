Se in città la pioggia ha mandato in tilt il traffico, la situazione è ben diversa sui rilievi comaschi, innevati e coperti da una foschia di nebbia. A Brunate è scesa la neve e lo stesso in Valle Intelvi, Val Cavargna e nel Triangolo Lariano. Una nuova perturbazione, quella che ha raggiunto la Lombardia, che ha portato la pioggia in pianura e abbondanti nevicate su Alpi e Prealpi. Neve nell’alto Comasco, oltre che nell’alto Varesotto e in Valtellina.

Neve a Brunate, Valle Intelvi e Val Cavargna

I primi fiocchi sono scesi nella notte. Brunate si è tinta di bianco dopo la nevicata di questa mattina. Tutto bianco anche a San Bartolomeo Val Cavargna. Imbiancati i Comuni tra i 700 e i 1000 metri.

Una fitta nevicata ha risvegliato le valli comasche sotto i fiocchi. Una bella sorpresa, soprattutto per i più piccoli, anche se piogge e possibili nevicate erano state preannunciate dagli esperti delle previsioni del tempo. Fortunatamente, non sono state segnalate criticità.

Da domani torna il sereno, ma è in arrivo una nuova perturbazione

Nelle prossime ore sono attesi rovesci di pioggia e già da domani, secondo gli esperti di 3Bmeteo, la situazione dovrebbe migliorare. Tornerà a splendere il sole a Como e provincia: il bel tempo dovrebbe regalare un fine settimana sereno nel Comasco, anche se le cattive notizie sono dietro l’angolo. La prossima settimana, infatti, si aprirà all’insegna del maltempo, a causa di una nuova perturbazione che raggiungerà anche il Lario.

Se lunedì, a Como, dovrebbe splendere il sole, da martedì la situazione – stando alle previsioni di 3Bmeteo – è destinata a cambiare, con intense precipitazioni che potrebbero prolungarsi fino alla fine della settimana. Sui rilievi, invece, potrebbe arrivare di nuovo la neve, in particolare in Valle Intelvi e Val Cavargna, tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio.