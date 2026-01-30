La curva dell’influenza continua a scendere, una flessione che riguarda anche la Lombardia. I contagi scendono in tutte le fasce d’età, eccetto nei bambini sotto i 4 anni. Diminuiscono anche gli accessi al pronto soccorso e i casi gravi di infezioni respiratorie assistite in ospedale. Incidenza in calo, dicevamo, per questo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia i posti letto aggiuntivi tornano a essere destinati alla Chirurgia.

A metà dicembre, lo ricordiamo, l’Asst Lariana è corsa ai ripari attivando 15 posti letto aggiuntivi a disposizione sette giorni su sette per supportare i reparti di area medica nella gestione dei pazienti in attesa di ricovero e presenti in pronto soccorso, in un periodo in cui la curva epidemiologica legata all’influenza era in costante aumento.

Da lunedì 2 febbraio i posti letto aggiuntivi torneranno progressivamente a essere a disposizione delle attività chirurgiche programmate. La riorganizzazione prevede una prima fase, con il rientro alla funzione chirurgica di 10 posti letto, a cui seguirà una seconda fase – da lunedì 9 febbraio – che coinvolgerà i restanti posti letto.

A confermare una situazione in miglioramento è la dottoressa Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana. “Gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri per sindromi respiratorie sono in diminuzione”. Per questo, aggiunge, è possibile “avviare una progressiva riorganizzazione e riportare a pieno regime le attività chirurgiche”. Come sottolineato anche dall’Istituto Superiore di Sanità, la maggior parte dei casi di influenza grave e complicata riguarda le persone non vaccinate. “Considerato che le temperature rimangono rigide e che le previsioni meteo non indicano un miglioramento nel breve periodo – ribadisce Mazzei – l’invito alla vaccinazione resta quanto mai attuale”.