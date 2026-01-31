Questa mattina nella sede della Bcc Brianza e Laghi di Alzate Brianza si è svolta, con il presidente Giovanni Pontiggia, la cerimonia di consegna delle borse di studio a 28 studenti di tutte le età che hanno ottenuto valutazioni di rilievo. Presenti ragazzi delle scuole medie e superiori fino ai laureati con 110 e lode.

Il 2026 per la Bcc Brianza e Laghi è iniziato con un ricco calendario di iniziative, convegni e momenti legati al territorio con una particolare attenzione rivolta verso i giovani. Da una visita esclusiva alla Pinacoteca Ambrosiana fino a un convegno di rilievo proposto in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati nel mese di gennaio.

Il calendario prevede inoltre l’iniziativa Finanza express con due incontri per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo della finanza e della banca. Il 5 e il 26 febbraio appuntamento alle 18 ad Alzate nella sala convegni Don Livio Galbusera.