Si apre la strada alla nuova edizione del premio “Lombardia è ricerca” con l’approvazione del regolamento che disciplina le modalità di presentazione delle candidature al riconoscimento istituito nell’ambito della Giornata della Ricerca in ricordo di Umberto Veronesi per valorizzare i più importanti contributi scientifici a livello mondiale nel campo delle ‘Scienze della Vita’.

L’edizione 2026 del premio sarà dedicata alla ‘Medicina predittiva basata su Intelligenza Artificiale e big data’, con l’obiettivo di valorizzare ricerche e innovazioni che migliorino la capacità di prevedere il rischio individuale di sviluppare patologie, personalizzare gli interventi preventivi e ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie.

Il premio, del valore complessivo di 1 milione di euro, è rivolto a scienziati di qualsiasi nazionalità in attività. Il 30% del contributo sarà assegnato direttamente allo scienziato o al team vincitore, mentre il restante 70% sarà destinato ad organismi di ricerca lombardi per realizzare un progetto collegato alla candidatura.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online, sulla piattaforma Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it), dal 2 marzo al 16 giugno. Il vincitore sarà individuato da una giuria internazionale composta da 15 esperti.

“Il premio Lombardia è Ricerca – sottolinea l’assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi – ogni anno ci permette di valorizzare il talento e l’impegno dei migliori scienziati al mondo. La medicina predittiva basata su Intelligenza Artificiale e big data – continua – rappresenta una frontiera straordinaria, capace di rivoluzionare diagnosi, prevenzione e qualità della vita. Con questo premio vogliamo sostenere chi sta costruendo il futuro della ricerca e far sì che tale futuro passi anche dalla Lombardia, mettendo in rete competenze, infrastrutture e visione internazionale”.

Il premio sarà conferito dal presidente della Regione Attilio Fontana in occasione della Giornata della Ricerca il 10 novembre.